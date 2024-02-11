Katil İsrail'den Refah'a saldırı hazırlığı

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'ye saldırıları 128. gününde de şiddetli şekilde devam ediyor. Onlarca kişinin katledilirken, Refah kentine de kara saldırısı hazırlığı var. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.

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