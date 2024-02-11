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Katil İsrail'den Refah'a saldırı hazırlığı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 11:48
İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'ye saldırıları 128. gününde de şiddetli şekilde devam ediyor. Onlarca kişinin katledilirken, Refah kentine de kara saldırısı hazırlığı var. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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