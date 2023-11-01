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Katil İsrail'den mülteci kampında katliam! A Haber çatışma bölgesinde

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 09:41
Gazze'de 25 gündür katliam yapan katil İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 8 bin 525'e yükseldi. Bunlardan 3 bin 542'si çocuk. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt bölgeden son gelişmeleri aktardı.
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