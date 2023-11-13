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Katil İsrail’den “insanları parçalayan” bıçaklı füze! Gazze’de ilk kez kullanıldı

A Haber
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Giriş: 13.11.2023 14:36
İsrail Gazze'deki katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Binlerce sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırılarda insanları parçalayan bıçaklı füzeler kullandı.
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Katil İsrail’den “insanları parçalayan” bıçaklı füze
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