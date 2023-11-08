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Katil İsrail’den Gazze’ye flare atışları! A Haber bölgede

A Haber
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Giriş: 08.11.2023 17:41
Son dakika haberi… Katil İsrail Gazze’de dünyanın gözü önünde sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt bölgedeki son durumu canlı yayında anlattı.
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