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Katil İsrail’den Gazze’de Şifa Hastanesi’ne gece baskını! Biden Netanyahu’yu aradı

A Haber
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Giriş: 15.11.2023 09:27
Gazze'ye yönelik saldırılarına gece boyu devam eden katil İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlediklerini duyurdu. Karadan yürütülen operasyonun detayları henüz bilinmezken hastanede saklandığı iddia edilen Hamas yetkililerine teslim olun çağrısı yapıldı. Hamas, Şifa Hastanesi baskınından ABD Başkanı Biden’ı sorumlu tuttu. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, detayları aktardı.
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