24 Kasım 2023, Cuma
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Katil İsrail’den çocuklar üzerinden algı çabası
İsrailli bir muhabir Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne sığınan bir çocuğa mikrofon uzattı. Gazzeli çocuğun yanıtlarını çarpıtmaya çalıştı. Röportaj katil İsrail televizyonu ve İsrail'e yakın kaynaklar tarafından İsrail ordusu sivilleri koruyor gibi yayınlandı. Ancak muhabirin algı çalışması ters tepti.