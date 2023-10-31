Katil İsrail’den Cenin’e baskın

Katil İsrail, tam abluka altına aldığı Gazze'de günlerdir sivillerin üzerine bomba yağdırarak katliam yapıyor. Bir yandan da işgal altında tuttuğu Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sürüyor. A Haber ekibi saldırıya uğrayan Cenin mülteci kampını görüntüledi.

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