10 Haziran 2024, Pazartesi
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Katil İsrail’den akılalmaz vahşet! Rehine bahanesiyle katliam
Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarına, dünyadan yükselen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail katliama devam etti. İsrail, BM'nin 'çocuk katleden ülke' listesine girdikten 1 gün sonra, 4 esiri kurtarma bahanesiyle, çoğu kadın ve çocuk 274 sivili katletti.