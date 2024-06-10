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Katil İsrail’den akılalmaz vahşet! Rehine bahanesiyle katliam

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2024 09:57
Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarına, dünyadan yükselen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail katliama devam etti. İsrail, BM'nin 'çocuk katleden ülke' listesine girdikten 1 gün sonra, 4 esiri kurtarma bahanesiyle, çoğu kadın ve çocuk 274 sivili katletti.
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