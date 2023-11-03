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Katil İsrailden acımasız müdahale! A Haber canlı yayınında zor anlar

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 13:20
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve A Haber muhabiri Özlem Aktay, Kudüs’te Cuma namazı öncesi bölgedeki son durumu aktardı. Katil İsrail Cuma namazı sonrası Filistinlilere gaz bombasıyla müdahale etti. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu canlı yayında zor anlar yaşadı. Konuşmakta zorlandı.
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