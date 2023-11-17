Katil İsrail zulmü gösteren kamerayı kırdı!

Gazze'de günlerdir soykırım yapan terör devleti İsrail Kudüs'te Müslümanlara zulmediyor. Cuma namazı öncesi gaz bombası ile saldırdı. Gazetecilere de şiddet uyguladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları o noktadan aktardı.

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