Katil İsrail verdiği sözleri tutacak mı?

Giriş: 12.10.2025 10:59
Mısır’daki zirveden hangi kararlar çıkacak? Gazze’de ateşkes süreci nasıl işleyecek? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
