Katil İsrail ve ABD'nin Gazze planı! Korkunç hedefi A Haber'de anlattı: Bu bölgeye çöreklenecek! Netanyahu gitse bile...

Katliam ordusu İsrail Gazze'de ilerleyişini sürdürüyor. Günlerdir süren saldırılarında Gazze'de güvenli bir yer kalmadı. Kassam Tugayları ise bu saldırılar karşısında güçlü direnişini sürdürüyor. Peki katil İsrail'in asıl hedefi ne? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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