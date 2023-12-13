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Katil İsrail tünellere su basmaya başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 11:16
Amerikan basını İsrail'in Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu pompalamaya başladığını yazdı. ABD Başkanı Joe Biden ise tünellerde rehine olmadığını iddia etti.
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