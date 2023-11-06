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Katil İsrail Şifa Hastanesi'nin güneş panelini vurdu

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 17:02
Terör devleti İsrail Şifa Hastanesi'nin enerji kaynağını hedef aldı.
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