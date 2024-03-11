11 Mart 2024, Pazartesi
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Katil İsrail saldırılarına Ramazan ayında da devam ediyor
Gazze, Ramazan'ı israil saldırıları altında karşıladı. İsrail soykırımının hedefindeki Filistinliler, dünyanın gözü önünde aylardır havadan ve karadan saldırıya uğruyor. Gazze'de şu ana kadar 31 binden fazla Filistinli katledildi. Birçok ülkede Ramazan ayına kavuşmanın sevinci yaşanıyor. Açlık, susuzluk, ilaçsızlık ve hastalıkların pençesinde yaşama mücadelesi veren Filistinliler ise; kendileri için son ramazan olabileceğini düşünüyor.