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Katil İsrail piyadeleri Gazze içlerinde

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Giriş: 31.10.2023 12:27
Terör devleti İsrail ordusu askerlerinin Gazze’ye girdiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde ağır zırhlı iş makinaları ile tankların piyadelere eşlik ettiği görülüyor.
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