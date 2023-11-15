Katil İsrail ordusunun sunduğu delil takvim çıktı! Hamas tüneli dediler asansör boşluğu çıktı

Katil İsrail'in ordu sözcüsü, Gazze'deki bir çocuk hastanesinde Hamas'ın konuşlandığıyla ilgili bazı deliller sunmaya çalıştı ancak nöbet listesi olarak gösterilen çizelge bir takvime aitti. Tünel olarak öne sürülen yer ise bir asansör boşluğuydu.

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