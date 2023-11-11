11 Kasım 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Katil İsrail ordusu karadan ne kadar ilerler? Uzman isim A Haber’de yorumladı
Katil İsrail ordusu, Gazze'yi işgalinde sahil şeridi ve kent merkezini zorluyor. Gazze şeridini daha önce ikiye bölmeye çalışan İsrail ordusu, kuzeydeki sahil şeridine tam hakim olabilmek için iki yönden ilerlemeye devam ediyor. Peki, İsrail ordusu Gazze şeridinde karadan ne kadar ilerleyebilir? İşte merak edilen cevap…