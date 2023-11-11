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Katil İsrail ordusu karadan ne kadar ilerler? Uzman isim A Haber’de yorumladı

A Haber
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Giriş: 11.11.2023 10:20
Güncelleme:11.11.2023 10:22
Katil İsrail ordusu, Gazze'yi işgalinde sahil şeridi ve kent merkezini zorluyor. Gazze şeridini daha önce ikiye bölmeye çalışan İsrail ordusu, kuzeydeki sahil şeridine tam hakim olabilmek için iki yönden ilerlemeye devam ediyor. Peki, İsrail ordusu Gazze şeridinde karadan ne kadar ilerleyebilir? İşte merak edilen cevap…
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