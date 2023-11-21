21 Kasım 2023, Salı
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Katil İsrail Ordu Sözcüsü Rafowicz'in yalanlarına tahammül edemedi yayından kovdu! Fransız sunucuya tehdit savuran soykırımcı dersini aldı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil soykırımı bitmek bilmezken, dünyanın her noktasından katillere sert tepkiler de gelmeye devam ediyor. Fransız bir televizyon kanalına konuk olan katil İsrail Ordu Sözcüsü Olivier Rafowicz yayın sırasında "Hamas'ın sivilleri öldürdüğünü" söylemesinin ardından spikerin cevabı karşısında zor anlar yaşadı. Şaşkınlığını gizleyemeyen katil sözcüsü soruları geçiştirerek, zor durumda olduğunu anlayınca spikere tehditler savurdu. Soykırımcının yalanlarına ve üslubuna tahammül edemeyen Fransız spiker, bebek katilini yayından aldı. İşte o anlar...