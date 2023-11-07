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Katil İsrail ölüm saçıyor | Gazze’ye yönelik saldırılarda 32. gün! A Haber savaş bölgesinde

A Haber
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Giriş: 07.11.2023 09:48
Güncelleme:07.11.2023 09:59
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de bebeklere-çocuklara ve kadınlara karşı açtığı savaşta 32. Güne girildi. Katiller sivillerin acımadan katletmeye devam ediyor. Bölgeden ölenlerin sayısı 10 bini aştı. Gazze’den son durumu A Haber ekipleri canlı yayında aktardı.
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