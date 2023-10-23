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Katil İsrail neden ev baskınları yapıyor?

A Haber
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Giriş: 23.10.2023 13:03
Batı Şeria’da evler basılıyor, çok sayıda Filistinli gözaltında. Filistinli Doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Osman, A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu anlattı.
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