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Katil İsrail medyasında katliam sayacı

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Giriş: 01.11.2023 10:49
İsrail medyası Gazze'de yaklaşık bir aydır devam eden katliamları destekleyen yayınlara imza atıyor. İsrail merkezli yayın kuruluşu Kanal 14 Gazze'de öldürülen, kadın, çocuk ve bebekleri terörist olarak nitelendirdi.
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