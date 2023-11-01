Katil İsrail medyasında katliam sayacı

İsrail medyası Gazze'de yaklaşık bir aydır devam eden katliamları destekleyen yayınlara imza atıyor. İsrail merkezli yayın kuruluşu Kanal 14 Gazze'de öldürülen, kadın, çocuk ve bebekleri terörist olarak nitelendirdi.

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