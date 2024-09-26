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Katil İsrail Lübnan'ı vuruyor

Katil İsrail Lübnan'ı vuruyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 09:58
Güncelleme:26.09.2024 10:14
Terör devleti İsrail Hizbullah hedeflerini vurdu. Bölgede dumanlar yükseldi.
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