Katil İsrail Lübnan’ı bombaladı Gazze şehrini kuşattı

Hizbullah’ın yarın açıklaması beklenirken İsrail saldırıya geçti ve Lübnan’ın bombaladı. Öte yandan İşgalci devletin katil başbakanı Netanyahu, “İsrail ordusu Gazze şehrinin çevresinde ilerliyor. Çok kaybımız var ama durmayacağız.” dedi.

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