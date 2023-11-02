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Katil İsrail Lübnan’ı bombaladı Gazze şehrini kuşattı

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 18:58
Hizbullah’ın yarın açıklaması beklenirken İsrail saldırıya geçti ve Lübnan’ın bombaladı. Öte yandan İşgalci devletin katil başbakanı Netanyahu, “İsrail ordusu Gazze şehrinin çevresinde ilerliyor. Çok kaybımız var ama durmayacağız.” dedi.
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