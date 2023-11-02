02 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Katil İsrail, Kudüs Hastanesi’ne giden köprüleri ve yolları vurdu

Katil İsrail, Kudüs Hastanesi’ne giden köprüleri ve yolları vurdu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2023 18:10
Güncelleme:02.11.2023 18:11
Son dakika haberleri… İsrail akşam saatlerinde Gazze’ye yönelik saldırılarını arttırdı. Arap medyası; İsrail’in Kudüs Hastanesi'ne giden yolları ve köprüleri vurdu

Katil İsrail Gazzede soykırım yapıyor

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail, hastane çevresini hedef aldı
Katil İsrail, hastane çevresini hedef aldı
Görüntüler paylaşıldı! İşte Hamas havanı
Görüntüler paylaşıldı! İşte Hamas havanı
İsrail sığındıkları okulda vuruyor!
İsrail sığındıkları okulda vuruyor!
İsrail Bureyc kampını vurdu!
İsrail Bureyc kampını vurdu!
Gazze’de 1 saat! Kelimeler tükendi
Gazze'de 1 saat! Kelimeler tükendi
İsrail’in asıl planı ne?
İsrail'in asıl planı ne?
3 milyonluk vurgun 15 dakika sürdü!
3 milyonluk vurgun 15 dakika sürdü!
A Haber o bölgede
A Haber o bölgede
Katil İsrail Cibaliye ve Bureyc kampını vurdu
Katil İsrail Cibaliye ve Bureyc kampını vurdu
2024’te kaç kişi hacca gidecek?
2024'te kaç kişi hacca gidecek?
Batı Şeria’da neler yaşanıyor?
Batı Şeria'da neler yaşanıyor?
Beyt Hanun’da yoğun çatışma!
Beyt Hanun'da yoğun çatışma!
Daha Fazla Video Göster