Katil İsrail kara savaşı başlatır mı? A Haber ekibi savaş hattında

Orta Doğu'da tansiyon yüksek. A Haber muhabiri İslim İstanbullu, Hayfa'dan bölgedeki son durumu aktardı. Akademisyen Dr. Fırat Demirkol konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirkol, "İsrail'in soykırımı dünyaya unutturmak ve buradaki başarısızlığını kendi iç kamuoyunda gölgelemek için benzer bir senaryoyu Beyrut üzerinden Lübnan’da uyguladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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