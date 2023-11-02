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Katil İsrail hastaneyi işte böyle vurdu! Gazze'deki el-Sadaka Hastanesi'nin vurulma anı kamerada

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 11:18
İşgalci İsrail'in Gazze'deki el-Sadaka Hastanesi'ne attığı bomba hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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