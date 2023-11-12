Katil İsrail hastanelerden ne istiyor?

Hastaneler – ambulanslar neden terör devleti İsrail güçlerinin hedefinde? ABD ve Batı katliamı neden destekliyor? Akademisyen Prof. Dr. Serhat Ulağlı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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