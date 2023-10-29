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Katil İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor

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Giriş: 29.10.2023 15:37
Katil İsrail'in Gazze katliamında 23. gün. Ata Gündüz Kurşun ve Taha Hazar detayları bölgeden aktardı.
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Katil İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
Katil İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
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