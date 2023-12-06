Katil İsrail Gazze’de okulu hedef aldı ambulansları vurdu

İsrail Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bir okulu ve çevresini bombalandı. Deyr El Balah'ta ise sivillerin yaşadığı bir bina bombalandı. İsrail'in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da 16 bin 248'e yükseldi.

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