Katil İsrail Filistinlileri yarı çıplak ve yaralı halde soğukta bekletti

Terör devleti İsrail ordusu, Filistinlileri yarı çıplak ve yaralı halde soğukta bekletti. Gazze'de aralarında yaralıların ve çocukların da olduğu onlarca Filistinlinin, yarı çıplak halde saatlerce bekletildiği görüntüler paylaşıldı.

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