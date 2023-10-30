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Katil İsrail dün gece 600 noktaya saldırdı

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 11:57
Gazze’de 200 bin ev bombalandı, hastane ve camiler hedef alındı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, son durumu bölgeden aktardı.
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