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Katil İsrail Cibaliye Mülteci Kampı’nı yine vurdu!

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 14:41
Mülteci kampına yapılan saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var.
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