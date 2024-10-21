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Katil İsrail Beyrut'u vurmaya devam ediyor

Katil İsrail Beyrut'u vurmaya devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 08:56
Beyrut'ta neler oluyor? İsrail'in saldırıları devam ediyor mu? Hizbullah bu saldırılara nasıl karşılık veriyor? Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.
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