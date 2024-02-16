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Katil İsrail Batı Şeria’da baskınlarını sürdürüyor! Altyapı zarar veriliyor, elektrik hatları kesiliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 12:44
Terör Devleti İsrail Batı Şeria'daki kent ve kamplara baskınlar düzenliyor. Bölge altyapısına zarar veriyor Filistinlilerin hayatını zorlaştırarak bölgeden sürgün etmeye zorluyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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