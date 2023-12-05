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Katar’da Başkan Erdoğan rüzgarı! Steinmeier uçağın kapısında yarım saat bekledi

A Haber
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Giriş: 05.12.2023 09:22
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Katar ziyareti sırasında havalimanında hiçbir Katarlı üst düzey yetkili tarafından karşılanmaması ve yarım saat uçak kapısında bekletilmesi yankı uyandırmıştı. Dün Katar'a giden Başkan Erdoğan ise büyük bir törenle ve üst düzey isimler tarafından karşılandı.

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