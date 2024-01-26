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Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi! Kastamonu Valisi Meftun Dallı'dan A Haber'e açıklamalar

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Giriş: 26.01.2024 08:30
Güncelleme:26.01.2024 08:30
Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrildiği kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı A Haber'de kazanın nasıl meydana geldiğini açıkladı.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı’dan A Haber’e açıklamalar
Kastamonu Valisi Meftun Dallı'dan A Haber'e açıklamalar
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi!
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi!
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