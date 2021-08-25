Kastamonu'da selin izleri siliniyor! Bozkurtlu esnaftan Bakan Kurum'a dikkat çeken teşekkür

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile esnaflık yapan Cemal Çaylak arasında dikkat çeken bir diyalog oldu. Yapılan hizmetleri daha önce hiç görmediğini belirten Çaylak, "Ben Almanya doğumluyum, Almanya'da da sel oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmediğimiz gibi devletin para dağıttığını hiç görmedik" ifadelerini kullandı.

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