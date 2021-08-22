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Kastamonu ve Sinop'ta selin izleri siliniyor! A Haber ekipleri Kastamonu ve Sinop'taki son durumları anlattı
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Giriş: 22.08.2021 20:58
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin izleri tek tek siliniyor. Vatandaş için seferber olan devlet Kastamonu'da yoğun mesai harcıyor. 1 köy hariç tüm yolların ulaşıma açıldığı belirtildi.