16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kastamonu Bozkurt'taki çamur temizliğinde Kur'an-ı Kerim bulundu! Asker Kur'an-ı Kerim'i vatandaşa teslim etti! A Haber o anları görüntüledi

Kastamonu Bozkurt'taki çamur temizliğinde Kur'an-ı Kerim bulundu! Asker Kur'an-ı Kerim'i vatandaşa teslim etti! A Haber o anları görüntüledi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2021 17:12
A Haber ekipleri temizlik sırasında çekim yaparken bir komando Kur'an-ı Kerim buldu. Mehmetçik bulduğu Kur'an-ı Kerim'i komutanına götürdü. Çamur temizliği için askerle birlikte çalışan vatandaşı gören komutan Kur'an-ı Kerim'i teslim etti.
Kuzey Irak’ta 3 asker şehit
Kuzey Irak’ta 3 asker şehit
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit
Ormanlar yanarken CHP’li Başkan gezi planı yaptı
Ormanlar yanarken CHP'li Başkan gezi planı yaptı
THY Afganistan seferlerinin tamamını iptal etti
THY Afganistan seferlerinin tamamını iptal etti
THY’den flaş Afganistan kararı
THY'den flaş Afganistan kararı
Aşılamada yeni kararlar | 4. Doz aşılar tanımlandı
Aşılamada yeni kararlar | 4. Doz aşılar tanımlandı
Ölçer Apartmanı’ndan 2 vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı
Ölçer Apartmanı’ndan 2 vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı
Sel felaketinden acı haber: Can kaybı 70’e yükseldi
Sel felaketinden acı haber: Can kaybı 70'e yükseldi
Sağlık Bakanlığı yeni aşı yaşını açıkladı!
Sağlık Bakanlığı yeni aşı yaşını açıkladı!
Şehidimizin kimliği belli oldu! Haber ailesine verildi
Şehidimizin kimliği belli oldu! Haber ailesine verildi
Kabine toplanıyor! Yeni tedbirler gelecek mi?
Kabine toplanıyor! Yeni tedbirler gelecek mi?
Türkiye’den flaş Afganistan açıklaması!
Türkiye'den flaş Afganistan açıklaması!
Daha Fazla Video Göster