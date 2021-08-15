Kastamonu Bozkurt'taki çamur temizliğinde Kur'an-ı Kerim bulundu! Asker Kur'an-ı Kerim'i vatandaşa teslim etti! A Haber o anları görüntüledi

A Haber ekipleri temizlik sırasında çekim yaparken bir komando Kur'an-ı Kerim buldu. Mehmetçik bulduğu Kur'an-ı Kerim'i komutanına götürdü. Çamur temizliği için askerle birlikte çalışan vatandaşı gören komutan Kur'an-ı Kerim'i teslim etti.