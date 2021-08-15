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Kastamonu Bozkurt'taki çamur temizliğinde Kur'an-ı Kerim bulundu! Asker Kur'an-ı Kerim'i vatandaşa teslim etti! A Haber o anları görüntüledi
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Giriş: 15.08.2021 17:12
A Haber ekipleri temizlik sırasında çekim yaparken bir komando Kur'an-ı Kerim buldu. Mehmetçik bulduğu Kur'an-ı Kerim'i komutanına götürdü. Çamur temizliği için askerle birlikte çalışan vatandaşı gören komutan Kur'an-ı Kerim'i teslim etti.