Kassam Tugayları tek tek katliam tanklarını imha etti! Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi: Dahiya Doktrini diyorlar! İsrail gizliyor

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Hamas da direnişini sürdürüyor. Son olarak Hamas roketatarlar ile İsrail tanklarını hedef aldığı görüntüleri yayınladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında görüntüleri yorumladı. Enformasyon savaşını vurgulayan Ağar, "Belki Türk televizyonlarında ilk defa buradan söyleyeyim" ifadelerini kullanarak katil İsrail'in stratejisini anlattı.

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