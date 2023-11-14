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Kassam Tugayları tek tek katliam tanklarını imha etti! Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi: Dahiya Doktrini diyorlar! İsrail gizliyor

A Haber
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Giriş: 14.11.2023 13:25
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Hamas da direnişini sürdürüyor. Son olarak Hamas roketatarlar ile İsrail tanklarını hedef aldığı görüntüleri yayınladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında görüntüleri yorumladı. Enformasyon savaşını vurgulayan Ağar, "Belki Türk televizyonlarında ilk defa buradan söyleyeyim" ifadelerini kullanarak katil İsrail'in stratejisini anlattı.
Tek tek imha ettiler! Abdullah Ağar anlattı TEK TEK İMHA ETTİLER! ABDULLAH AĞAR ANLATTI

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