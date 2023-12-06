06 Aralık 2023, Çarşamba
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Kassam Tugayları 60 İsrail askerini pusuya düşürdü! İsrail’in tünel planı
Saldırılar karşısında güçlü direnişini sürdüren Kassam Tugayları, 60 İsrail askerini pusuya düşürdü. Gazze'nin güneyinde de İsrail ordusuna ait tanklar ve zırhlı araçlar imha edildi. Öte yandan İsrail Hamas'ın elindeki 'en büyük koz' olarak değerlendirilen yer altı tünellerini Akdeniz'den pompalanan deniz suyu ile doldurmayı planlıyor. Ordu konuya ilişkin nihai kararını henüz vermese de plan hem ABD hem de İsrail'de endişelere neden oldu.