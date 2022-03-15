15 Mart 2022, Salı
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Kasına şiddetin cezası artırılacak | 17 maddelik yeni yargı paketi bugün TBMM'ye sunulacak
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele için önemli bir adım atılıyor. 17 maddelik teklif bugün Meclis’e sunulacak. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları canlı yayında aktardı.