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Kasımpaşa’da Başkan Erdoğan coşkusu

A Haber
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Giriş: 13.05.2023 15:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu mitinginde halka seslenecek. Başkan Erdoğan’ı Kasımpaşa’da coşkulu kalabalık karşıladı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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