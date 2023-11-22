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Kasım ayı indirimlerine dikkat! Bakanlık ve uzmanlar uyardı

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Giriş: 22.11.2023 15:49
"Efsane kasım indirimleri" adı altında yapılan kampanyalarla kasım ayı adeta alışveriş sezonuna dönüştü. Ticaret Bakanlığı ve uzmanlardan kampanyalara ilişkin tüketicilere uyarılar geldi.
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