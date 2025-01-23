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Kartalkaya’daki otellerde durum nasıl? Yangın güvenliği nasıl sağlanıyor?

Kartalkaya'daki otellerde durum nasıl? Yangın güvenliği nasıl sağlanıyor?

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 16:44
78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciası gözleri kayak merkezi Kartalkaya'ya çevirdi. Peki birçok ihmalin olduğu facianın yaşandığı otelin hemen yanı başındaki diğer otellerde durum ne? Bolu Kartalkaya'da bulunan A Haber muhabiri Yusuf Gül konuğu olan teknik müdür Tamer Gürhan ile detayları konuştu.
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Kartalkaya’daki otellerde durum nasıl? Yangın güvenliği nasıl sağlanıyor?
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