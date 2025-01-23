23 Ocak 2025, Perşembe
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Kartalkaya'daki otellerde durum nasıl? Yangın güvenliği nasıl sağlanıyor?
78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciası gözleri kayak merkezi Kartalkaya'ya çevirdi. Peki birçok ihmalin olduğu facianın yaşandığı otelin hemen yanı başındaki diğer otellerde durum ne? Bolu Kartalkaya'da bulunan A Haber muhabiri Yusuf Gül konuğu olan teknik müdür Tamer Gürhan ile detayları konuştu.