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Kartal'da binanın balkonu çöktü! 63 yaşındaki Ayşe Bulduk düşerek yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 13:46
Kartal’da 5 katlı binanın birinci kat dairesinin balkonu çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk düşerek yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken bina önlem alınarak boşaltıldı.
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