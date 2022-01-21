Karneler dağıtıldı ara tatil başladı! Peki tatil uzayacak mı?

18 milyon öğrenci için 15 günlük ara tatil başladı. Öğrenciler karnelerini aldı. İstanbul'da karneler kar alarmı nedeniyle bir saat erken verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün başlayacak yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu'na aktardı.

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