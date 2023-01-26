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“Karne hediyesi et” yalanına kim sahip çıktı! Yalanı kimler yaydı?

A Haber
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Giriş: 26.01.2023 12:01
Muhalefet, bu kez de "karne hediyesi et" kurgusuna sahip çıktı. Ancak asılsız iddiaya konu edilen aile A Haber'e konuşarak haberin kurgu olduğunu açıklamıştı. Söz konusu haberi yapan televizyon kanalı da özür dileyerek görüntüleri yayınladı. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, "Karne hediyesi et" haberinin kurgu olduğuna ikna olunca A Haber'den özür diledi. Ancak, asılsız iddiaya destek veren CHP ve İYİ Parti sessizliğini koruyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş'a anlattı.
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