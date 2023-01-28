“Karne hediyesi et” yalanı Alman basınında! Ham görüntüleri gizlediler

Habertürk muhabiri tarafından kurgulandığı A Haber tarafından ortaya çıkarılan "karne hediyesi et" yalanı Alman basını tarafından servis edildi. Yalan haberi Alman medyasına servis eden Bülent Mumay, muhabirin çocuğa yönlendirme yaptığı ham görüntüleri görmezden geldi.

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