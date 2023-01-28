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“Karne hediyesi et” yalanı Alman basınında! Ham görüntüleri gizlediler

A Haber
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Giriş: 28.01.2023 11:48
Habertürk muhabiri tarafından kurgulandığı A Haber tarafından ortaya çıkarılan "karne hediyesi et" yalanı Alman basını tarafından servis edildi. Yalan haberi Alman medyasına servis eden Bülent Mumay, muhabirin çocuğa yönlendirme yaptığı ham görüntüleri görmezden geldi.
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